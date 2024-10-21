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عربي-دولي

في سوريا.. هل استهدفت إسرائيل زياد النخالة؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 11:42
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نفى ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في سوريا، إسماعيل السنداوي، استهداف أي من كوادر الحركة أو الأمين العام زياد النخالة في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.
وقال السنداوي لـ RT: "لم يتم استهداف أي من كوادر الحركة أو حتى الأمين العام زياد النخالة".
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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخص على الأقل جراء صاروخ موجّه استهدف سيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إلى أن استهداف السيارة أدى إلى احتراقها ومقتل وإصابة من فيها. (وكالات)

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