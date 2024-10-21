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عربي-دولي

" لا يتجاوز 3 دقائق".. مطار دولي يفرض حداً زمنياً للعناق هذا اسمه

Lebanon 24
21-10-2024 | 16:00
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أثار مطار دنيدن في نيوزيلندا جدلاً واسعاً بعد قراره بتحديد مدة العناق بثلاث دقائق فقط، اذ وضع المطار الذي يبعد 27 كيلومتراً عن المدينة الجنوبية المعروفة ببرودتها، لافتة في منطقة إسقاط الركاب كتب عليها: "الحد الأقصى للعناق: 3 دقائق"، مع تنبيه يقول: "للحظات وداع أطول، يُرجى استخدام موقف السيارات".
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التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي كان متبايناً وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فقد رأى البعض أن هذا القرار يقيد مشاعر الوداع الإنسانية، بينما أيد آخرون الإجراء، معتبرين أنه يساعد في تسهيل حركة المسافرين ويستحق أن يُطبق في أماكن أخرى مثل المدارس.

من جهته، دافع الرئيس التنفيذي للمطار دانيال دي بونو، عن القرار قائلاً إن 3 دقائق كافية لتوديع الأحباء، وأن وقتاً أطول قد يؤثر سلباً على تدفق الركاب.

وأشار إلى دراسة تؤكد أن عناقاً لمدة 20 ثانية يحفز إفراز هرمون "الأوكسيتوسين"، المعروف بهرمون الحب، والذي يساعد في تخفيف التوتر وخفض ضغط الدم. (العين)

عربي-دولي

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