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عربي-دولي

في انفجار دمشق.. كم بلغ عدد القتلى والجرحى؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 12:35
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أعلن مصدر عسكري سوري مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار السيارة في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق بسبب هجوم إسرائيلي.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 05: 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا مستهدفا سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق ما أدّى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة".
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كما أكّد قائد شرطة محافظة دمشق اللواء موسى الجاسم  من موقع انفجار السيارة أنه "تم احتراق سيارة من نوع تويوتا، وأن التفجير حدث أمام فندق غولدين المزة ونجم عنه مقتل شخصين وثلاث إصابات من المارة وأضرار مادية بالفندق".

وصرح مصدر أمني سوري في وقت سابق لصحيفة "الوطن" أن العدوان على السيارة في منطقة المزة تم بواسطة صاروخ موجه.

ولم يتم الكشف عن هوية القتلى حتى الآن، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة على سيارة في منطقة المزة بدمشق، وكان في السيارة عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، وبينهم زياد النخالة"، زاعمة مقتل جميع من كانوا في السيارة.

ولاحقا، نفى ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في سوريا إسماعيل السنداوي استهداف أي من كوادر الحركة أو النخالة في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق. (روسيا اليوم) 
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