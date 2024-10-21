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عربي-دولي

بوتين يلتقي غوتيريش على هامش قمة البريكس.. أول اجتماع منذ بدء الهجوم على أوكرانيا

Lebanon 24
21-10-2024 | 13:12
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أعلنت الرئاسة الروسية، الاثنين، عن لقاء بين فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، على هامش قمة البريكس، وهو الأول بين المسؤولين في روسيا منذ نيسان 2022 وبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.
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وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف خلال مؤتمر صحافي في موسكو إنه في نهاية قمة البريكس في قازان "ستعقد سبعة لقاءات ثنائية" من بينها لقاء "مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وقد التقى حينها فلاديمير بوتين في موسكو الذي أخبره أنه يؤمن بنتيجة "إيجابية" للمفاوضات مع أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، أوقفت موسكو وكييف جميع المفاوضات الرسمية، ويبدو أن مواقفهما غير قابلة للتوفيق.

على هامش القمة الروسية، سيجري فلاديمير بوتين حوالى خمسة عشر اجتماعا ثنائيا، تشمل نظراءه الصيني شي جينبينغ والجنوب إفريقي سيريل رامابوزا والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني مسعود بزشكيان والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

 وحدّ الرئيس الروسي من تنقلاته الدولية بعد صدور مذكرة توقيف في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار 2023 للاشتباه في ضلوعه في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني إلى روسيا، وهي اتهامات أنكرتها موسكو بشدة.

وتغيّب الرئيس الروسي عن قمة البريكس السابقة في جنوب إفريقيا في آب 2023، ثم قمة مجموعة العشرين في الهند في أيلول من العام نفسه.

وأعلن الجمعة أنه لن يسافر إلى ريو دي جانيرو في البرازيل يومي 18 و19 تشرين الثاني لحضور قمة مجموعة العشرين. (سكاي نيوز) 
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