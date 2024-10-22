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فيديو لنتنياهو يتفقد منظومة صواريخ استعدادا للحرب مع إيران... ما حقيقته؟

Lebanon 24
22-10-2024 | 02:25
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توعدت إيران مرارا وتكرارا بتوجيه ضربة "موجعة" إلى إسرائيل في حال هاجمت أهدافا إيرانية، وهو ما أعلنت إسرائيل عزمها القيام به فعلأ بعد هجوم صاروخي إيراني على أراضيها مطلع الشهر الحالي.

في هذا السياق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتفقد نظام الدفاع الصاروخي الأميركي (ثاد) الذي استلمته إسرائيل استعدادا للحرب مع إيران.
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لكن الادعاء مضلّل، فالفيديو مصور عام 2019، وهو يُظهر زيارة لنتانياهو إلى موقع عسكري آنذاك نشرت به منظومة ثاد.

ويظهر في الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يتفقد نظام الدفاع الصاروخي.




وعلق ناشرون، ومنهم حساب باسم "سام يوسف" - معروف بنشر الأكاذيب والتضليل والإشاعات - بالقول "عاجل: أصبحت القوات الأميركية والدفاعات الجوية الأميركية منتشرة الآن بالكامل في إسرائيل استعدادا للحرب الكبرى القادمة مع إيران".


ويأتي انتشار هذا الفيديو حاصدا مئات المشاركات على فيسبوك وأكس فيما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إسرائيل، الأسبوع الماضي، بضربة "موجعة" في حال هاجمت أهدافا إيرانية.

وحذر سلامي "إن ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافا لنا في المنطقة أو في إيران فسنوجه مجددا ضربة موجعة لكم".

وكانت إيران أطلقت حوالى 200 صاروخ على إسرائيل في الأول من تشرين الاول.

وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، واللواء في الحرس الثوري، عباس نيلفروشيان، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 أيلول، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في هجوم بطهران في 31 تموز نُسب لإسرائيل.

وتعهدت إسرائيل بالرد، وقال وزير دفاعها، يوآف غالانت، إنه سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".

وكان البنتاغون أعلن الأسبوع الماضي وصول قوات أميركية إلى إسرائيل في إطار عملية نشر نظام "ثاد" المضاد للصواريخ في إسرائيل، في خطوة ستساعد على حماية حليفة واشنطن لكنها تزيد من انخراط الولايات المتحدة في النزاع، وفقا لفرانس برس.

لكن الفيديو لا يظهر مشاهد من استعدادات عسكرية حديثة لإسرائيل.

فقد أرشد البحث عنه بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة إليه منشورا على قناة يوتيوب للسفارة الأميركية في القدس بتاريخ 6 اذار 2019، ما ينفي أن يكون حديثا. (الحرة)
 
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