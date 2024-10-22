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خطة إسرائيل للرد على إيران جاهزة.. هذا ما سيتم مهاجمته

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:02
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كشفت "القناة 14" الإسرائيلية، ان الخطة الإسرائيلية للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، أصبحت جاهزة، وقد تتضمن مهاجمة منازل مسؤولين إيرانيين، رداً على "محاولة اغتيال" رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله على منزله، شمال إسرائيل، قبل أيام.
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وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الخارجية قدّما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، خطة الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مطلع الشهر الجاري.

وقالت إن الخطة التي لا يعرف تفاصيلها إلا عدد قليل من المسؤولين، تتضمن خيارات واسعة لمهاجمتها، بما في ذلك المنشآت والنفطية، وأهداف عسكرية وحكومية، إضافة لمنازل المسؤولين الإيرانيين، كأهداف "اختيارية" ردا على قصف منزل نتنياهو في قيساريا قرب حيفا.

وبيّن التقرير أن طياري سلاح الجو الذين سيشاركون في الهجوم على إيران، سيعرفون التفاصيل والأهداف قبل وقت قصير من تنفيذ العملية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الهجوم قد يشمل مشاركة طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود، إضافة إلى احتمالية استخدام صواريخ بعيدة المدى.

وتوعدت إسرائيل بـ"رد فتاك وقوي" على إيران، في وقت أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يؤيد مهاجمة أهداف نووية أو نفطية.

تضامن أميركي مع إسرائيل

هذا واتهمت إيران الرئيس الأميركي جو بايدن بالتناقض بشأن مزاعم الولايات المتحدة المتكررة بدعم تخفيف التوتر في الشرق الأوسط من خلال منح موافقة ضمنية ودعم قيام إسرائيل بشن هجوم على إيران.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن تصريح بايدن بأنه يعرف متى وكيف قد ترد إسرائيل على القصف الصاروخي الإيراني الذي جرى في أوائل أكتوبر كان "مثيرا للقلق واستفزازيا بشكل عميق".(العربية)

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