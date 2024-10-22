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عربي-دولي
روسيا تستضيف قمة مجموعة "بريكس" في قازان
Lebanon 24
22-10-2024
|
03:12
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يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مجموعة "بريكس" الحكومية في مدينة قازان الروسية التي تنطلق اليوم الثلاثاء وتمتد القمة حتى يوم الخميس المقبل.
وتجمع القمة 24 رئيس دولة وحكومة، ويرى بوتين أن هذه القمة جزء من مبادرة لإنشاء نظام عالمي جديد ينهي هيمنة الولايات المتحدة.
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ومن بين الضيوف البارزين الرئيس الصيني شي جينبينغ. كما سيشارك ممثلون من 32 دولة.
وانضم إلى الدول الأعضاء الأصلية في بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) كل من الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، وغيرها. ولم يتضح بعد وضع السعودية.
وأعلنت روسيا، التي ترأس المجموعة حاليا، أنه سيجري قبول السعودية كدولة عضو مع بداية العام المقبل، لكن لم يصدر تأكيد من الرياض، وستكون السعودية ممثلة في القمة بوزير خارجيتها.
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