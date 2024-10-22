كوريا الشمالية تنفي إرسال قوات لمساعدة روسيا في أوكرانيا

نفت كوريا الشمالية الاتهامات الموجهة إليها من كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها ترسل جنودا للقتال إلى جانب روسيا في النزاع مع أوكرانيا، ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

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وكان هذا أول تعليق علني من مسؤول كوري شمالي منذ إعلان وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية قررت إرسال نحو 12 ألف جندي للقتال في أوكرانيا، وأنها أرسلت بالفعل 1.500 جندي إلى "فلاديفوستوك" لتدريبات التكيف.





وقال ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي: "بالنسبة لما يسمى بالتعاون العسكري مع روسيا، لا يشعر وفدي بأي حاجة للتعليق على تلك الشائعات النمطية التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى تشويه صورة كوريا الشمالية وتقويض العلاقات الشرعية والودية والتعاونية بين دولتين ذات سيادة".



وجاءت تصريحاته ردا على اتهام المندوب الأوكراني لبيونغ يانغ بالتخطيط لإرسال 11 ألف جندي نظامي قريبا لمساعدة روسيا في النزاع مع أوكرنيا.



وفي اجتماع منفصل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، دعا سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون-كوك" إلى الوقف الفوري للتعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، الذي من المحتمل أن يجعل الشمال "طرفا محاربا مولعا بالحرب". (روسيا اليوم)