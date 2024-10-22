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عربي-دولي

وصول زعماء "بريكس" وضيوف القمة إلى قازان الروسية

Lebanon 24
22-10-2024 | 04:51
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شهد مطار قازان منذ الصباح وصول زعماء قادة منظمة بريكس وممثلي الدول المشاركة في أعمال القمة التي تنطلق اليوم في عاصمة جمهورية تتارستان وكان في استقبالهم حاكم الجمهورية رستم ميخانوف.

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وتشهد قازان على مدى 3 أيام فعاليات قمة "بريكس" بنسختها الـ16، بمشاركة نحو 40 دولة، وموضوع القمة الرئيسي هو "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".
وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دولة جديدة لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وتستمر قمة المجموعة لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل (24 تشرين الاول 2024).

ومن المقرر أن تشارك في القمة 38 دولة، منها 24 دولة ممثلة بقادتها، أما 8 دول فسيمثلها مسؤولون رفيعو المستوى، كذلك من المقرر أن يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس". (روسيا اليوم)
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