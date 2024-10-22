تراجع عدد سكان أوكرانيا بعشرة ملايين نسمة منذ 2022

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أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم أن التعداد السكاني في أوكرانيا تراجع بأكثر من عشرة ملايين نسمة منذ بدء العملية الروسية في شباط 2022، استنادا إلى أرقام السلطات الأوكرانية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقالت المديرة الإقليمية للصندوق فلورانس بوير خلال إحاطة صحافية في جنيف :"نلاحظ بصورة عامة أن عدد السكان في أوكرانيا تراجع بأكثر من عشرة ملايين نسمة منذ بدء الحرب"، موضحة أن "ذلك ناجم عن مجموعة من العوامل".