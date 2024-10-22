Advertisement

عربي-دولي

ملك الأردن يصل الرياض وفي استقباله ولي العهد

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:35
A-
A+

Doc-P-1266553-638652045027082978.jpg
Doc-P-1266553-638652045027082978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل ملك المملكة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم، وكان في استقباله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويرافق العاهل الأردني في زيارته، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وعدد من كبار الشخصيات. 
Advertisement
وكان في استقبال العاهل الأردني نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وسفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:21 | 2024-10-22
09:20 | 2024-10-22
09:03 | 2024-10-22
09:00 | 2024-10-22
08:58 | 2024-10-22
08:50 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24