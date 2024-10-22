ملك الأردن يصل الرياض وفي استقباله ولي العهد

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وصل ملك المملكة الأردنية، الملك عبدالله الثاني، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم، وكان في استقباله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.ويرافق العاهل الأردني في زيارته، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وعدد من كبار الشخصيات.وكان في استقبال العاهل الأردني نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وسفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول. (روسيا اليوم)