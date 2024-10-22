مقتل "والي العراق" و8 من قيادات داعش

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أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن مقتل "والي العراق في تنظيم داعش" مع 8 من كبار قادة التنظيم، مشددا على أنه لا مكان في العراق للإرهاب.وقال السوداني في تدوينة على منصة X "أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي، و 8 من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".وأضاف "‏نشد على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة". (روسيا اليوم)