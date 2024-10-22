Advertisement

عربي-دولي

مقتل "والي العراق" و8 من قيادات داعش

Lebanon 24
22-10-2024 | 07:55
A-
A+

Doc-P-1266565-638652058748669065.jpg
Doc-P-1266565-638652058748669065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن مقتل "والي العراق في تنظيم داعش" مع 8 من كبار قادة التنظيم، مشددا على أنه لا مكان في العراق للإرهاب.
وقال السوداني في تدوينة على منصة X "أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي، و 8 من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين".
Advertisement
وأضاف "‏نشد على أيدي أبطال جميع أبناء قواتنا الأمنية، ونؤكد أنه لا مكان للإرهابيين في العراق، وسنلاحقهم إلى مخابئهم ونقضي عليهم، حتى تتطهر أرض العراق منهم ومن أفعالهم الآثمة". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-10-22
10:50 | 2024-10-22
10:40 | 2024-10-22
10:40 | 2024-10-22
10:25 | 2024-10-22
10:16 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24