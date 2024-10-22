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اعتقال 7 فلسطينيين بتهمة "التجسس لصالح إيران".. هذا ما كانوا سيفعلونه

Lebanon 24
22-10-2024 | 08:58
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية بالشراكة مع جهاز "الشاباك" اليوم الثلاثاء، اعتقال 7 فلسطينيين من مدينة القدس، بتهمة "التخطيط لاغتيال عالم إسرائيلي ورئيس بلدية بتوجيهات إيرانية".

وبحسب موقع "مكان" الإسرائيلي فقد "ألقي القبض على 7 فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 17 - 23 عاما في حي بيت صفافا في مدينة القدس خلال شهر أيلول الماضي، للاشتباه في قيامهم بعمليات تجسس لصالح إيران لعدة أشهر".
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وأضاف الشاباك والشرطة، أن عميلا في الاستخبارات الإيرانية طلب من المتهمين الحصول على تفاصيل حول رئيس بلدية في وسط إسرائيل، وأنه كان على اتصال معهم على مدار عدة شهور.

وادعى الشاباك والشرطة، أن المتهمين تلقوا تعليمات أخرى من إيران منها حرق السيارات ورش كتابات جدارية في أنحاء إسرائيل تضمن شعار "أعيدوا المخطوفين" وشعارات مناهضة للحكومة وشراء قنابل يدوية ومتفجرات، كما حاولوا إلقاء قنبلة يدوية على منزل أحد رجال الأمن، وإتلاف سيارات الشرطة، مقابل مبالغ مالية.

وبحسب الجهازين، فإن المصدر الإيرني كان على اتصال مع أحد الشبان السبعة الذي بدوره جند الستة الآخرين، "واعترف المشتبه به الرئيسي بكافة التهم المنسوبة إليه".

ويأتي الإعلان عن هذه التهم بحق المعتقلين السبعة، غداة تقديم النيابة العامة الإسرائيلية تصريح ادعاء ضد سبعة مواطنين يهود إسرائيليين بشبهة التجسس لصالح إيران، وتنفيذهم أكثر من 600 عملية تجسس بتوجيه من الاستخبارات الإيرانية في السنتين الأخيرتين.

وفي قضية التجسس التي تم الكشف عنها أمس، سيتم توجيه اتهامات لسبعة إسرائيليين، من بينهم قاصران، بسلسلة من الجرائم الأمنية الخطيرة للاشتباه في التجسس لصالح إيران لفترة طويلة تبلغ حوالي عامين وخلال الحرب، وذلك مقابل الحصول على مئات آلاف الدولارات، والتي تم تحويلها، من بين أمور أخرى، من خلال العملات المشفرة. (روسيا اليوم)
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