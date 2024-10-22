أردوغان: نعزز جبهتنا مع اقتراب النار الإسرائيلية من حدودنا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية "مع اقتراب النار التي أشعلتها إسرائيل في غزة ولبنان" من حدود بلاده.جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مشاركته باجتماع موسع لحزب العدالة والتنمية بالمقر العام للحزب بالعاصمة أنقرة.وبخصوص تنظيم "غولن"، أكد أردوغان عزم الحكومة مواصلة الكفاح لغاية تطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر التنظيم الإرهابي.