الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل قد تنفذ "هجوماً محدوداً"

نقلت شبكة أخبار الطلبة عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل لن تقوم على الأرجح بتحرك كبير ضد طهران، لكنها قد تنفذ هجوماً محدوداً ورمزياً". (العربية)

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