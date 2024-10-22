بيان مشترك بين قطر وإيطاليا

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(الأناضول)

أكدت قطر وإيطاليا، الثلاثاء، دعم "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية، كما قررتا "مواصلة مناقشة إنشاء مركز لوجستي عسكري إيطالي في قطر، وتعزيز تنسيق الصادرات في المنطقة".جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين، نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بعد ساعات من مغادرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة الإيطالية روما، متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين ضمن جولة خارجية غير محددة المدة للبلدين بدأها الأحد.وقال البيان المشترك: "قمنا بتقييم التعاون المتميز القائم بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وسنواصل العمل معا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونعيد تأكيد دعمنا لحل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان".وأضاف: "سنواصل التعاون من أجل استقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ومن أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا".وأكد على "أهمية الحوار الاستراتيجي الثنائي والتطلع إلى عقد دورته المقبلة في الدوحة".وشدد على التزام البلدين "بتعميق وتوسيع العلاقات الثنائية الاقتصادية والمالية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية في القضايا الدفاعية، على المستويين العسكري والصناعي، على وجه الخصوص".وأضاف: "بناء على التبادل المتكرر للزيارات وبرامج التدريب والأنشطة المشتركة، نعرب عن رغبتنا في استكشاف طرق جديدة للتعاون، ومواصلة مناقشة إنشاء مركز لوجستي عسكري إيطالي في قطر، وتعزيز تنسيق الصادرات في المنطقة".