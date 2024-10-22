25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مساهمة أميركية "متوقعة" بـ20 مليار دولار ضمن قرض لأوكرانيا
Lebanon 24
22-10-2024
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، إن مجموعة السبع وحلفاء الاتحاد الأوروبي "قريبون للغاية" من الانتهاء من قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بضمان أصول روسية مجمدة، مع مساهمة أميركية متوقعة بنحو 20 مليار دولار.
Advertisement
وذكرت يلين في مؤتمر صحفي بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنها "واثقة بدرجة كبيرة من أن الأصول السيادية الروسية، التي يوجد أغلبها في أوروبا، ستظل مجمدة على الرغم من الحاجة المستمرة لتجديد الاتحاد الأوروبي للتجميد كل ستة أشهر".
ولدى سؤالها عن المفاوضات النهائية بشأن القرض الذي من المقرر أن يُمنح لأوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري قالت يلين "نحن قريبون جدا من إنهاء الجزء الأميركي من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 50 مليار دولار".
وأضافت أن "المساهمة الأميركية سيتم سدادها من عوائد الأصول الروسية وليس من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".
وتعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب "بالخروج" من حرب روسيا وأوكرانيا، مما يؤكد خطط حلفاء مجموعة السبع للانتهاء من القرض قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني.
وقالت يلين إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة بنحو 20 مليار دولار في القرض"، مضيفة "لا توجد أي عقبة كبيرة بحاجة إلى حل".
وضغطت الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أقوى بأن الأصول المالية، المحفوظة بشكل أساسي في يوروكلير ببلجيكا، ستظل مجمدة لفترة طويلة حتى لو تم التوصل إلى هدنة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. والهدف من الضمانات هو تقليل خطر تحميل دافعي الضرائب الأميركيين مسؤولية سداد القرض.
وقالت يلين "أعتقد أن الضمانات كافية. طلبنا بعض التحسينات البسيطة لكننا نشعر بالارتياح لأن هذا القرض آمن وسيتم تسديده من الأصول الروسية، مما يعني أن روسيا ستكون مسؤولة عن سداده وليس دافعي الضرائب الأميركيين".
وفي تصريحات معدة سلفا، ذكرت يلين أن الولايات المتحدة ستكشف في الأسبوع المقبل عن عقوبات جديدة لكبح آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك "وسطاء في دول أخرى يزودون روسيا بمستلزمات حيوية لجيوشها".
وأحجمت عن تقديم تفاصيل إضافية حول العقوبات، عندما سُئلت عن إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
Lebanon 24
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
08:42 | 2024-10-22
22/10/2024 08:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حرب تتعرّض لإصابة قوية في حلقة "قسمة ونصيب" الأخيرة.. وصورٌ تكشف ما حصل!
Lebanon 24
ريتا حرب تتعرّض لإصابة قوية في حلقة "قسمة ونصيب" الأخيرة.. وصورٌ تكشف ما حصل!
07:00 | 2024-10-22
22/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
08:09 | 2024-10-22
22/10/2024 08:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
16:07 | 2024-10-22
22/10/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
08:00 | 2024-10-22
22/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:06 | 2024-10-23
بيلاوسوف يكشف الحالات التي تدفع روسيا لاستخدام سلاحها النووي
04:50 | 2024-10-23
الناتو: انضمام تركيا إلى "بريكس" حق سيادي
04:30 | 2024-10-23
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
04:15 | 2024-10-23
تقدم روسي شرق أوكرانيا
04:00 | 2024-10-23
لأول مرة.. إسرائيل تسقط على شمال غزة براميل متفجرة
03:45 | 2024-10-23
رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع أسر فلسطينية لهم أقرباء في غزة
فيديو
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
23/10/2024 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
23/10/2024 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
23/10/2024 12:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24