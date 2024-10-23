قبيل ايام من الانتخابات الرئاسية الاميركية.. بايدن: "رعب" من عودة ترامب للبيت الأبيض

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسيا"، فيما أشار إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.جاء ذلك في كلمة حماسية طالب فيها الديمقراطيين في مكتب للحملة الانتخابية في نيوهامبشير بالعمل الجاد من أجل الفوز في الانتخابات المقررة في 5 تشرين الثاني.وذكر بايدن وسط تصفيق من الحاضرين في مكتب لحملة الحزب الديمقراطي في كونكورد بولاية نيوهامبشير: "يتعين علينا إيقافه. إيقافه سياسيا. إبعاده. هذا ما يتعين علينا فعله".