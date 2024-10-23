Advertisement

عربي-دولي

صحيفة: جدول أعمال المباحثات التي سيجريها أردوغان مع بوتين سيكون كثيفا جدا

Lebanon 24
23-10-2024 | 03:10
A-
A+

Doc-P-1266990-638652749313186422.jpg
Doc-P-1266990-638652749313186422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة Hurriyet، إن جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "بريكس" في قازان، سيكون كثيفا جدا.
ووفقا للصحيفة التركية، سيبحث الرئيسان مجموعة واسعة من القضايا، والتي لن تقتصر على التعاون الثنائي بل ستشمل بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك الأحداث في الشرق الأوسط والتسوية في أوكرانيا، وسيتم التركز على مشكلة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه رغم الحديث سابقا عن إمكانية إجراء مفاوضات في قازان بين أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، إلا أن "هذا اللقاء ليس على جدول الأعمال على المدى القصير"، لأن الجانب التركي لم يستلم من دمشق حتى الآن "الرد الحاسم على الرسائل الإيجابية للأسد من الرئيس أردوغان".
وكتبت الصحيفة: "تقول مصادر أجنبية على الطاولة الرباعية للمفاوضات بشأن سوريا إن مطلب تركيا بإجراء انتخابات ديمقراطية واعتماد دستور جديد قد قوبل حتى الآن بقلق من جانب الأسد".
وجاء في المقالة، أنه إذا فتح الأسد حدود سوريا أمام اللاجئين، وخاصة المعارضين له، فإن "الانتخابات يمكن أن تنقلب ضده"، وهناك أيضا احتمال أن "تقوم المعارضة بإنشاء حزب ضد الأسد".
ولكن مع ذلك، كما تؤكد المقالة "سيكون لروسيا تأثير كبير على قرار الأسد. لذلك، ستكون هذه واحدة من أهم مواضيع الاجتماع بين أردوغان وبوتين".
(روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2024-10-23
04:50 | 2024-10-23
04:30 | 2024-10-23
04:15 | 2024-10-23
04:00 | 2024-10-23
03:45 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24