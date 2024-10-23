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رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع أسر فلسطينية لهم أقرباء في غزة

Lebanon 24
23-10-2024 | 03:45
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التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونائبته أنجيلا راينر مع عائلات فلسطينية يحملون الجنسية البريطانية، لهم أقارب في غزة.
وأشار بيان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) الثلاثاء أن اللقاء مع الأسر جرى في مكتب رئيس الوزراء رقم 10 بالعاصمة لندن.
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وأطلعت الأسر الفلسطينية رئيس الوزراء ونائبته على قصص أقربائهم الذين فقدوهم لا سيما الأطفال والرضع.
وأعربت العائلات لرئيس الوزراء عن مخاوفها بشأن الوضع في غزة، في ظل مواصلة إسرائيل لهجماتها، وطلبت من الحكومة البريطانية أن تأخذ مخاوفها بعين الاعتبار.
وخلال الاجتماع، قدمت العائلات 10 مطالب خطية لرئيس الوزراء وطلبت من الحكومة أن تعطيها الأولوية.
ومن بين المطالب إحضار أطفال من غزة بحاجة للرعاية الطبية وإشراف بريطانيين على إدخال المساعدات إلى عزة في المعابر.
(الاناضول)
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