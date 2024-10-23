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عربي-دولي
الناتو: انضمام تركيا إلى "بريكس" حق سيادي
Lebanon 24
23-10-2024
|
04:50
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اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، أن تركيا لديها حق سيادي في العمل مع شركائها ضمن مجموعة دول "بريكس".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال في العاصمة تالين، الثلاثاء، تطرق فيه لآخر التطورات.
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وردا على سؤال عما إذا كان طلب أنقرة الانضمام إلى بريكس يشكل "مصدر قلق"، أجاب روته: "نعلم أن تركيا تعمل مع بعض شركائها في بريكس ومن حقها السيادي أن تفعل ذلك".
وشدد روته على أهمية دور تركيا في الحلف، رغم أنه عملها مع دول بريكس "يؤدي من وقت لآخر إلى مناقشات ثنائية، أو داخل الناتو".
وأشار إلى أن تركيا "حليف مهم للغاية"، مؤكدا أنها "تمتلك واحدة من أكثر القوات العسكرية تجهيزا في الناتو، وتلعب دورا حيويا في الجزء الخاص بها من جغرافية الحلف (الجناح الجنوبي الشرقي)، وتوفر كثيرا من القدرات للحلف كله".
وتابع أمين عام الناتو: "نحن سعداء للغاية ومسرورون لأن تركيا جزء لا يتجزأ من الحلف لسنوات عديدة".
وأضاف: "بطبيعة الحال كدول ديمقراطية داخل الحلف، لا يوجد إجماع على هذه القضية أو تلك بين الدول الـ32، ستكون هناك مناقشات دائما".
(الأناضول)
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