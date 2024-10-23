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بيلاوسوف يكشف الحالات التي تدفع روسيا لاستخدام سلاحها النووي

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:06
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قال وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف إن سياسة روسيا في مجال الردع النووي، المتكيفة مع الحقائق العسكرية والسياسية الجديدة تتضمن احتمال استخدام السلاح النووي في حال الاعتداء على بيلاروس.
وأضاف الوزير، في اجتماع للمجلس المشترك لوزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروس، المنعقد في مينسك: "لقد استلزمت التغييرات في الوضع العسكري والسياسي، ضرورة توضيح أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي وتكييفها مع الحقائق الجديدة، ولا سيما إمكانية استخدام الأسلحة النووية ردا على العدوان ضد بيلاروس كعضو في الدولة الاتحادية".
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في أيلول الماضي، حذر الرئيس فلاديمير بوتين خلال ترؤسه اجتماعا لأعضاء مجلس الأمن الروسي، من أن أي تهديد خطر لسيادة وأمن روسيا حتى بالأسلحة التقليدية سيكون سببا للرد النووي. مؤكدا أيضا أن أي عدوان من دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا على روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي، الحالات التي ستدفع موسكو إلى النظر في استخدام الأسلحة النووية وفقا للعقيدة النووية الجديدة. (روسيا اليوم)
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