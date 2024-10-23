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عربي-دولي

مؤرخ يكشف.. الغرب خسر الحرب في أوكرانيا والعالم يعاد تشكيله

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:18
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صرح المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي، إيمانويل تود، بأن الغرب قد خسر بالفعل "الحرب" في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العالم يعاد بناؤه بطرق تختلف عن الأفكار الغربية التي تروجها أوروبا.

وفي حديثه مع صحيفة برلينر تسايتونج الألمانية، أوضح تود أن دولاً جديدة مثل مجموعة "بريكس" بدأت في لعب دور أكبر على الساحة الدولية، مما يعكس تغييرات جوهرية في النظام العالمي. وأضاف أن الوضع في الغرب لا يبدو أنه سيتحسن حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، واصفًا كلا المرشحين في الولايات المتحدة بأنهما يفتقران إلى الخيال والابتكار، ولا يستطيعان وقف تدهور البلاد.
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كما لفت تود إلى أن الاقتصاد الأميركي يعاني من أزمة عميقة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي قامت بها إدارة الرئيس جو بايدن لا تكفي لمعالجة مشكلات نقص العمال المهرة والحرفيين والمهندسين في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

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