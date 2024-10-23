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عربي-دولي

غموض يكتنف الجريمة... رجلٌ ذبح زوجته بالسكين في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
23-10-2024 | 06:22
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أقدم رجل يحمل الجنسية الروسية على قتل زوجته طعناً بسكين في منزلهما في منطقة مرج الحمام في العاصمة الأردنية عمّان.

ووفقاً لمصدر أمني أردني، قام القاتل بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد ارتكابه جريمته التي يكتنف أسبابها الغموض، حيث يجري التحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لاستجوابه، حيث أمر المدعي العام بنقل جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي للوقوف عند أسباب الوفاة. (العربية)
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