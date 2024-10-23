أطلق النار على زوجته.. واتّهم إبنه بالحادثة لهذا السبب!

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شهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر واقعة غريبة، حيث أقدم أب على تلفيق تهمة لنجله للتخلص منه بالاتفاق مع زوجته بإطلاق الرصاص عليها واتهام الابن.واستقبلت مستشفى دار السلام المركزي في محافظة سوهاج، ربة منزل مصابة بطلق ناري في الساق.وضبطت السلطات نجل الزوج، والذي أنكر بدوره الاتهامات الموجهة إليه، مبررًا الاتهام بالخلافات العائلية.وفي مفاجأة غير متوقعة، توصلت التحريات إلى أن المتسبب في إصابة السيدة هو زوجها أحمد الذي قام بذلك بالاتفاق معها لتوريط نجله في الحادث بسبب خلافات حول بيع قطعة أرض يملكها والد المتهم، بينما يرفض الابن بيعها.وبعد ضبط الزوج اعترف بالواقعة. (العربية)