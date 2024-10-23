Advertisement

عربي-دولي

تقارير مزوّرة ومتآمرون يتجهزون.. انقلاب وشيك في جورجيا!

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1267140-638652893926828120.png
Doc-P-1267140-638652893926828120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، إلى وجود مجموعة في البلاد تعد العدة لتنفيذ انقلاب على السلطات بعد الانتخابات البرلمانية.
 
وقال بابواشفيلي للصحفيين: "كل الدلائل تشير إلى أنه توجد حاليا في جورجيا مجموعة، تستعد للقيام بانقلاب بعد الانتخابات البرلمانية".
Advertisement

ووفقا له، تم التخطيط للانقلاب في وقت سابق، بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2020. لكن هذه المرة، كما قال رئيس البرلمان الجورجي، يستعد المتأمرون بمساعدة منظمات المراقبة غير الحكومية، لإعداد تقارير انتخابية مزورة من أجل خلق "ذريعة كاذبة لخلق المزيد من الاضطرابات في جورجيا.

وأضاف رئيس البرلمان: "التحضيرات جارية للاستيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية، ومنظمات المراقبة المحلية منخرطة في ذلك".

وفي وقت سابق، صرح مؤسس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا حاليا، بيدزينا إيفانيشفيلي، بأن الدول الغربية كانت تحث رئيس الوزراء الجورجي السابق إيراكلي غاريباشفيلي على فتح جبهة مع روسيا.

وقال إيفانيشفيلي في حديث لقناة "إيميدي" الجورجية، يوم أمس الاثنين: "عندما تحدث عن ذلك مسؤول (غربي) رفيع، سأله إيراكلي: كيف تتصورون ذلك وكم يوما سنستطيع القتال وكم يوما سنصمد؟ وقالوا له: ربما 3 أو 4 أيام. فقال: ومن أجل هذه الأيام الـ 3 أو الـ 4 أنتم تدمروننا؟ فردوا عليه: هناك ما بين 3 و4 ملايين منكم وخلال الأيام الـ 3 أو الـ 4 لن يقتلوا الجميع، وفي وقت لاحق بإمكانكم شن حرب عصابات في الغابات. ونحن سنساعدكم".

وفي تعليقه على هذا التصريح، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يوجد سبب لعدم تصديق تصريحات السياسيين الجورجيين بأن الغرب يحاول دفع جورجيا لفتح جبهة ضد روسيا. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:36 | 2024-10-23
07:26 | 2024-10-23
07:24 | 2024-10-23
07:11 | 2024-10-23
07:07 | 2024-10-23
07:07 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24