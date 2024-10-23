تقارير مزوّرة ومتآمرون يتجهزون.. انقلاب وشيك في جورجيا!

أشار رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، إلى وجود مجموعة في البلاد تعد العدة لتنفيذ انقلاب على السلطات بعد الانتخابات البرلمانية.

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وقال بابواشفيلي للصحفيين: "كل الدلائل تشير إلى أنه توجد حاليا في جورجيا مجموعة، تستعد للقيام بانقلاب بعد الانتخابات البرلمانية".ووفقا له، تم التخطيط للانقلاب في وقت سابق، بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2020. لكن هذه المرة، كما قال رئيس البرلمان الجورجي، يستعد المتأمرون بمساعدة منظمات المراقبة غير الحكومية، لإعداد تقارير انتخابية مزورة من أجل خلق "ذريعة كاذبة لخلق المزيد من الاضطرابات في جورجيا.وأضاف رئيس البرلمان: "التحضيرات جارية للاستيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية، ومنظمات المراقبة المحلية منخرطة في ذلك".وفي وقت سابق، صرح مؤسس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا حاليا، بيدزينا إيفانيشفيلي، بأن الدول الغربية كانت تحث رئيس الوزراء الجورجي السابق إيراكلي غاريباشفيلي على فتح جبهة مع روسيا.وقال إيفانيشفيلي في حديث لقناة "إيميدي" الجورجية، يوم أمس الاثنين: "عندما تحدث عن ذلك مسؤول (غربي) رفيع، سأله إيراكلي: كيف تتصورون ذلك وكم يوما سنستطيع القتال وكم يوما سنصمد؟ وقالوا له: ربما 3 أو 4 أيام. فقال: ومن أجل هذه الأيام الـ 3 أو الـ 4 أنتم تدمروننا؟ فردوا عليه: هناك ما بين 3 و4 ملايين منكم وخلال الأيام الـ 3 أو الـ 4 لن يقتلوا الجميع، وفي وقت لاحق بإمكانكم شن حرب عصابات في الغابات. ونحن سنساعدكم".وفي تعليقه على هذا التصريح، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا يوجد سبب لعدم تصديق تصريحات السياسيين الجورجيين بأن الغرب يحاول دفع جورجيا لفتح جبهة ضد روسيا. (روسيا اليوم)