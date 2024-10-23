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عربي-دولي

السيسي: النظام الدولي عاجز عن معالجة الصراعات

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:24
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خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات العالمية، داعيًا إلى تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف، خاصة الأمم المتحدة.
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وأوضح السيسي أن الأزمات المتزايدة التي يواجهها العالم تظهر عدم قدرة النظام الدولي على التعامل بعدالة مع الصراعات، مشيرًا إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تميز هذا النظام.

كما تحدث عن أهمية تعزيز التعاون بين دول البريكس لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر. وأكد على ضرورة تطوير آليات مبتكرة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة دعم بنك التنمية الجديد في تقديم التمويل الميسر للمشروعات التنموية في الدول النامية.

وأكد السيسي التزام مصر بدعم التعاون متعدد الأطراف، مشددًا على أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسويات المالية بالعملات المحلية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الأعضاء.

وفي ختام كلمته، دعا إلى تعزيز دور تجمع البريكس في تحقيق الأمن والاستقرار وزيادة النمو الاقتصادي العالمي. (روسيا اليوم)





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