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إقتصاد

معدن من الأكثر استخدامًا يواجه ازمة طاحنة.. وأسعاره تحلّق

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:36
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ارتفعت أسعار "الألومينا"، المادة الخام الأساسية اللازمة لصناعة الألومنيوم، بشكل جنوني لتقترب من مستوياتها القياسية  في ظل تهافت المشترين على تأمين الإمدادات بعد تعطل صادرات خام "البوكسيت" من غينيا، أكبر دولة مصدرة له.
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وارتفعت أسعار "الألومينا" بأكثر من 20% حتى الآن هذا الشهر، وهي تقترب الآن من السعر القياسي البالغ 707.75 دولار أميركي الذي وصلته في 2018، وفقاً لشركة "فاست ماركتس"، وهي وكالة تسعير عالمية.

وقد تصاعدت وتيرة الارتفاع على مدار العام بسبب سلسلة من الاضطرابات التي حدثت في سلسلة التوريد العالمية المترامية الأطراف، بدءاً من أستراليا وصولاً إلى جامايكا.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد تضطر مصاهر الألومنيوم إلى خفض الإنتاج للحد من الخسائر، ما يؤدي إلى نقص في إمدادات المعدن وزيادة أسعاره.

ويقدم الاضطراب الحالي تذكيراً جديداً بأن حفنة من الشركات والبلدان لها تأثير كبير على أحد أكثر المعادن انتشاراً في العالم، حيث توفر غينيا نحو 70% من وارادت الصين من "البوكسيت"، والصين تنتج بمفردها 60% من "الألومينا" في العالم.

وانخفضت مخزونات الألومينا في الموانئ الصينية إلى أدنى مستويات لها على الأقل منذ عام 2015، ومع اختفاء الشحنات الفورية بسرعة، لجأ التجار ومصاهر الألومنيوم إلى التعامل مع بائعين آخرين في الأسواق الغربية الذين لا يتعاملون معهم عادةً.

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