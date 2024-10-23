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عربي-دولي

حاملة الطائرات "لياونينغ" تبحر في مضيق تايوان.. الصين تصف الخطوة بالروتين وتايبيه تحذر

Lebanon 24
23-10-2024 | 07:44
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اعتبرت الصين إبحار حاملات طائراتها بالقرب من تايوان "أمرا طبيعيا تماما" وذلك بعد أن أعلنت الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي اليوم أن سفينة لياونينغ التابعة لبكين عبرت المضيق الذي يفصلها عن البر الرئيسي معتبرة ذلك "عملا حربيا".
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في إفادته الصحفية اليومية إن "تايوان أرض صينية. ومن الطبيعي تماما أن تبحر حاملات الطائرات الصينية في أراضيها ومياهها الإقليمية".

وأبحرت حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان، وفق ما أعلن وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو، في وقت سابق اليوم وذلك غداة إجراء بكين مناورات بالذخيرة الحية قرب الجزيرة.

وقال كو للصحفيين في تايبيه اليوم الأربعاء إن "حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" تمر عبر مضيق تايوان الآن، وتبحر شمالا على طول غرب الخط الأوسط ونحن نراقبها من كثب".

وحذر كو من أن فرض حصار فعلي على تايوان سيكون "عملا حربيا، وسيحمل تداعيات خطرة جدا على الاقتصاد العالمي".

وأعلنت تايبيه أمس أن المناورات بالذخيرة الحية قد تكون جزءا من تكتيكات بكين "لتكثيف الترهيب الذي تمارسه بالتزامن مع الديناميكيات في مضيق تايوان".

وشاركت لياونينغ، أقدم حاملة طائرات صينية، في التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي أجرتها بكين حول تايوان الأسبوع الماضي، ونددت بها تايبيه وحليفتها الرئيسية واشنطن. وشملت المناورات تدريبا على تنفيذ عملية تطويق للجزيرة. (الجزيرة نت)
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