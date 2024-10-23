شراكة وتحالف قويّ.. هذه الأسلحة التي تتبادلها روسيا وإيران لتعزيز قوتهما

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ومنذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط 2022، تضخم التعاون العسكري الروسي الإيراني، فقد زودت طهران موسكو بآلاف الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد وغيرها من المساعدات العسكرية، بما في ذلك مساعدة روسيا في إنشاء مصنع للطائرات المسيرة على أراضيها.



وفي المقابل، عرضت روسيا على الجمهورية الإسلامية "تعاوناً دفاعياً غير مسبوق"، كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي العام الماضي 2023. ويشمل هذا بيعاً محتملًا لطائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35 لإيران وقد يعني بيع طهران منظومة إس-400 الدفاعية القادرة على تهديد الطائرات الإسرائيلية.



ما الأسلحة التي قدمتها إيران لروسيا؟ شهد التعاون العسكري بين روسيا وإيران تصاعداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة شمل توقيع اتفاقيات دفاعية مشتركة وإجراء مناورات عسكرية ثنائية أو مع الصين. وفي ظل الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، أصبحت القوتان الحليفتان تتبادلان العديد من القدرات العسكرية مما يدعم مصالح كلٍ منهما سواء في الحرب الروسية الأوكرانية، أو المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المتصاعدة.ومنذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط 2022، تضخم التعاون العسكري الروسي الإيراني، فقد زودت طهران موسكو بآلاف الطائرات الهجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد وغيرها من المساعدات العسكرية، بما في ذلك مساعدة روسيا في إنشاء مصنع للطائرات المسيرة على أراضيها.وفي المقابل، عرضت روسيا على الجمهورية الإسلامية "تعاوناً دفاعياً غير مسبوق"، كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي العام الماضي 2023. ويشمل هذا بيعاً محتملًا لطائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35 لإيران وقد يعني بيع طهران منظومة إس-400 الدفاعية القادرة على تهديد الطائرات الإسرائيلية.

في الأشهر الأخيرة، لعبت إيران دورًا حيويًا في دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وكانت الأسلحة الإيرانية، وخاصة الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، أساسية في الهجمات الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية كما تقول تقارير غربية:



– المسيّرات (الطائرات بدون طيار): أمدّت إيران روسيا بعدد كبير من المسيّرات من طرازات "شاهد" قد يقدر بالآلاف، والتي تستخدم في الهجمات ضد البنية التحتية الأوكرانية. تُطلق القوات الروسية أسرابًا من هذه الطائرات في محاولات لتعطيل الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتُستخدم بكثافة في ضربات دقيقة ومكثفة ضد أهداف محددة.



– الصواريخ الباليستية: تقارير استخباراتية أميركية وأوروبية أكدت أن إيران زوّدت روسيا بمئات الصواريخ باليستية قصيرة المدى. وهذه الصواريخ قادرة على تعزيز القوة الهجومية الروسية بشكل ملحوظ ضد أوكرانيا، حيث يتم استخدامها لاستهداف منشآت حيوية بدقة كبيرة. وتحدثت مصادر غربية لوكالة رويترز إن عشرات من العسكريين الروس تدربوا منذ أشهر في إيران على استخدام الصواريخ الباليستية قصيرة المدى "فتح-360".



وإلى جانب الإمدادات المباشرة، قامت إيران بمشاركة خبراتها التقنية مع روسيا في تطوير وتعديل الطائرات بدون طيار، مما يعزز القدرات الهجومية الروسية على المدى البعيد. حيث تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران تساعد روسيا في بناء مصنع لانتاج الآلاف من طائرات "شاهد-136" الهجومية.



ما الأسلحة التي قدمتها روسيا لإيران في المقابل؟

قدّمت روسيا لإيران مجموعة من الأنظمة المتطورة التي قد تساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة أي تهديدات إسرائيلية محتملة، وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية.



– أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة: خلال الأعوام الأخيرة زودت روسيا إيران بأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز "إس-300" والتي تُعتبر جزءًا من الحماية الاستراتيجية الإيرانية ضد أي هجوم جوي محتمل من قبل إسرائيل.



– أعلنت إيران أنها نشرت هذه المنظومة قرب مفاعلات نووية مثل مفاعل فوردو قرب مدينة قم. يمكن للصاروخ من إس-300 إصابة الأهداف التي تتحرك بسرعة تصل ما بين 4300 كلم/الساعة إلى 10 آلاف كلم/الساعة حسب طراز الصاروخ.



– نظام إس-400: في الوقت نفسه تشير بعض التقارير إلى أن روسيا زودت مؤخراً طهران بنظام "إس-400" الدفاعي المتقدم، الذي يصل فيه مدى الكشف إلى 600 كم، وهو قادر على إسقاط الطائرات المتقدمة والمروحيات والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز.





– في ظل التوترات المتصاعدة مع إسرائيل، تحتاج إيران إلى دعم عسكري من روسيا في عدة مجالات حيوية مثل توفير أنظمة الدفاع الجوي القادرة على صد أي هجوم إسرائيلي محتمل. أنظمة "إس-400" تُعتبر من بين الأنظمة الأكثر تطورًا في العالم، وتُعد أساسية لحماية المنشآت النووية الإيرانية.



– تقنيات صاروخية: يُعتقد أن روسيا زوّدت إيران بتكنولوجيا صاروخية متقدمة، قد تفيد طهران في "برنامجها النووي" بحسب مسؤولين أمريكيين وبريطانيين في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يجعل الإيرانيين أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.



– طائرات سوخوي-35: تقول إيران إنها أتمت صفقة شراء طائرات روسية من طراز سو-35 المتقدمة، شملت أيضاً طائرات هليكوبتر مي-28 وطائرات تدريب عسكرية من طراز ياك-130. (عربي بوست)