صور فضائية ترصد بحيرة وسط الصحراء الكبرى

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تُعرف الصحراء الكبرى بأنها واحدة من أكثر الأماكن جفافا على كوكبنا، لكن صورا جديدة التقطت بعد تعرضها لأكبر كمية أمطار منذ عقود كانت "مفاجئة".وتم التقاط الصور بواسطة "Landsat 9" التابع لوكالة ناسا، وهو قمر اصطناعي لمراقبة الأرض يرسل بانتظام صورا لكوكبنا.وفي الصورة الأولى، يمكن رؤية بحرية سبخة مالح الملحية يوم 12 اب، قبل هطول الأمطار في وادي الساورة في الجزائر.وبحلول 29 أيلول، أظهرت صور حديثة بحيرة خضراء ضخمة في الموقع، بعد أن ملأت المياه البحيرة الصحراوية.وأوضحت ناسا أن "البحيرة تقع على طول سلسلة جبال أوغارتا ويغذيها واد ساورة، وهو نهر عابر يُطلق عليه أحيانا الوادي يدخل من الجنوب الشرقي".وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "امتلاء بحيرة في الصحراء الكبرى أمر نادر جدا".ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تقول وكالة ناسا إننا قد نشهد المزيد من الفيضانات المنتظمة في أجزاء من الصحراء الكبرى.وتشير الأدلة الجيولوجية والأثرية إلى أن الغطاء النباتي والأراضي الرطبة وحتى البحيرات كانت تغطي مساحات كبيرة من الصحراء الكبرى. (سكاي نيوز)