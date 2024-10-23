واقعة مأساوية في دولة عربية.. مصرع طفل بطريقة مروّعة!

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شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل، إثر إصابته بطلق نارى تصادف مروره مع والدته أثناء مشاجرة بالشارع بين طرفين.وتلقت قوات الأمن بلاغا بمصرع طفل بطلق ناري إثر مشاجرة، حيث كشفت التحريات حدوث مشاجرة بين طرفين قام على إثرها شخصان بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي تصادف مرور ربة منزل تحمل طفلها المجني عليه ويدعى خالد سيد، الذي لم يبلغ من العمر 10 أشهر، ما أسفر عن إصابة الطفل بطلق من سلاح ناري أودى بحياته، وإصابة والدته بأماكن متفرقة بالجسد.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمان وبحوزتهما سلاح ناري "خرطوش"، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي. (روسيا اليوم)