بعد اتهام موظفة من أصول ايرانية بتسريب "الرد الإسرائيلي".. البنتاغون يوضح وهذا ما أعلنه

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وأكّد رايدر أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي أي" يعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات للتحقيق في الحادث، كما أشار إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث هذا الموضوع مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مكالمة هاتفية.ورفض رايدر الخوض في تفاصيل التحقيقات التي شدد على أنها لا تزال في مراحلها الأولى.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ذكر أمس، الثلاثاء، أنه يحقق في تسريب وثيقتين شديدتي السرية تتحدثان عن استعدادات إسرائيل لتوجيه ضربة إلى إيران.وسبق أن ألمحت منشورات على الإنترنت، دون ذكر أدلة، إلى أنه يجري التحقيق مع موظف بوزارة الدفاع لتسريب المعلومات. (الحرة)