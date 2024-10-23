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لسعداء الحظ: الملك تشارلز يبحث عن موظف.. فما هي الوظيفة؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 16:00
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يبحث الملك تشارلز عن موظف بمواصفات معينة لشغل وظيفة جديدة مثيرة تتطلب قدراً هائلاً من المهارة والخبرة وعنصراً من المخاطرة، وفي المقابل سيتمتع بالكثير من الامتيازات.

وفي إعلان جذاب عن وظيفة على موقع العائلة المالكة، تم الكشف عن أن الملك يبحث عن قائد متمرس لطائرة هليكوبتر متعددة المحركات، سيصبح المتقدم المحظوظ جزءاً من فريق رحلة الملك بطائرة الهليكوبتر The King’s Helicopter Flight (TKHF)، الذي ينقل أعضاء العائلة المالكة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
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وبعد وقوع الاختيار على القائد المناسب، سيعمل كطيار قائد أو مساعد طيار عند نقل أفراد العائلة المالكة إلى المناسبات الرسمية.

ومن المفهوم أن من يحصل على هذا الدور سيحتاج إلى مجموعة معينة جداً من المهارات، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتضمن نقل أفراد العائلة المالكة البريطانية إجراءات أمنية مشددة.

وفي المقابل، أوضح موقع العائلة المالكة التالي: "يحمل الدور عدداً من المزايا الجذابة، بما في ذلك خصم 20% في متاجر Royal Collection Trust وتذاكر دخول مجانية في جميع مواقعنا، بالإضافة إلى العديد من الخصومات الحصرية الأخرى للموظفين". (سيدتي)

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