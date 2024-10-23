43 حالة وفاة بالكوليرا في تعز اليمنية

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أفادت السلطات الصحية اليمنية بأن الوفيات بوباء الكوليرا في محافظة تعز ارتفعت إلى 43 منذ بداية 2024.وقال المسؤول عن الإعلام في مكتب وزارة الصحة في تعز تيسير السامعي، لوسائل إعلامية إن عدد الوفيات بالكوليرا في المحافظة ارتفع إلى 43 حتى 23 تشرين الأول".وأضاف أن عدد الإصابات في هذه المحافظة الأكثر سكاناً في اليمن ارتفع إلى 6682 6 آلاف، بينها 781 إصابة مؤكدة بالفحص المخبري.