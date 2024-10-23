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عربي-دولي

خوفًا من الكوليرا.. مصر تفرض إجراءات صحية على القادمين من لبنان

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:58
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أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، منشورًا لمنافذ الحجر الصحي المختلفة بشأن فرض إجراءات حجر صحي على القادمين من دولة لبنان.

وبحسب المنشور الخاص بالوزارة، يأتي ذلك في إطار مجابهة مرض الكوليرا وتحديدًا بعد إبلاغ وزارة الصحة اللبنانية عن حالة إسهال حاد.
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وشدد المنشور، على رفع درجة الاستعداد بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية بتنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية على الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من دولة لبنان.

وأكد المنشور، أن الحالات المشتبهة هي أي شخص يعاني من إسهال حاد مائي بلون ماء الأرز، غير مؤلم، متكرر وقد يكون مصحوبا بقيء.

وتضمنت الإجراءات الوقائية المفروضة على القادمين من لبنان المناظرة الصحية للركاب وأطقم وسائل النقل القادمين على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يتم تحويل الحالة المشتبهة فيها إلى المستشفى المعين لتقييم الحالة، ويتم إخطار الغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشؤون الصحية التابعة لها، وتحويل الحالات المشتبهة فيها إلى المستشفى المعني بتقييم الحالة وإخطار الغرفة الوقائية ومديرية الشؤون الصحية. (العين الإخبارية)






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