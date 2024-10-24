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عربي-دولي

موقع يكشف.. معدات عسكرية كورية جنوبية في أوكرانيا

Lebanon 24
24-10-2024 | 01:45
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أشار موقع "lostarmour" إلى أن المنصات المدرعة المجنزرة الكورية الجنوبية من طراز К9 Thunder تستخدم المدافع ذاتية الدفع البولندية من طراز Krab.

وبحسب الموقع فإن الوحدات العسكرية التابعة لنظام كييف تستخدم بنشاط مثل هذه المعدات الحربية البولندية الكورية الجنوبية، حيث تسلم الجيش الأوكراني 72 مدفعا ذاتي الحركة من هذا النوع، وقد تم تدمير 36 مدفعا منها على أيدي الجنود الروس.
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يذكر أن المطورين البولنديين خططوا أولا لأن يستخدموا في تلك المدافع منصة UPG-NG البولندية الصنع. وتبيّن فيما بعد أن تلك المنصة فيها عيوب كثيرة وبحاجة إلى إدخال تعديلات عديدة في تصميمها. لذلك قرروا اللجوء إلى المعدات الكورية الجنوبية. وعندما قررت وارسو إرسال تلك المدافع الهجينة إلى أوكرانيا لم تمنعها سيؤول من ذلك. (روسيا اليوم)
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