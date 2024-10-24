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عربي-دولي

"حماس" تؤكد أولوية إطلاق أسيرين روسيين في أي تبادل مع إسرائيل

Lebanon 24
24-10-2024 | 02:01
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أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق استعداد الحركة لمنح الأولوية لإطلاق أسيرين روسيين في أي صفقة للتبادل مع إسرائيل.

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "طلبت روسيا إطلاق سراح 4 من الرعايا الروس، وتم إطلاق سراح 2 من المدنيين، رجل وامرأة، بدون مقابل إكراما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية".
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وأضاف: "بقي روسيان اثنان في الأسر في قطاع غزة، الأول اسمه ألكسندر تروفانوف وهو يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، وموجود عند حركة "الجهاد الإسلامي"، وتم أسره خلال القتال مع فرقة غزّة، وهذا سيتم تبادله مع أسرى فلسطينيين عندما يحين الوقت".

وأردف أبو مرزوق: "الآخر يدعى مكسيم خاركين، وهو أوكراني ولم يكن يحمل الجنسية الروسية عندما تم أسره، ثم توجهت أسرته إلى روسيا واستحصلت الجنسية الروسية له كي تساعد روسيا في إطلاق سراحه ولكنه ليس مدنيا وإنما جندي في الجيش الإسرائيلي".

وتابع أبو مرزوق أنه "إكراما لأصدقائنا الروس، سيكون لهذين الأسيرين أولوية عند تبادل الأسرى".

ويوم أمس، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع أبو مرزوق، الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، الوضع في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن من المواطنين الروس.
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