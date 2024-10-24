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إقتصاد
عرض الشركة قوبل بالرفض.. أزمة بوينغ مع عمّالها مستمرة
Lebanon 24
24-10-2024
|
02:22
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رفض عمال شركة بوينغ في منطقة سياتل بشكل حاسم أحدث عرض عقد قدمته شركة الطيران الأمريكية العملاقة، مما أدى إلى تمديد إضرابهم الذي دام ستة أسابيع تقريبًا.
وقال الاتحاد في بيان على منصة إكس إن ما يقرب من ثلثي أو نحو 64 في المائة من أعضاء الرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران في المنطقة رفضوا العقد، حيث تضمن أحدث عرض لشركة بوينغ زيادة في الأجور بنسبة 35 في المائة، لكنه لم يتطرق لخطة التقاعد التي يسعى إليها العديد من الموظفين.
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ودخل حوالي 33000 عامل بالساعة في الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء IAM على خط الاعتصام منذ 13 كانون الأول، عندما رفض العمال بأغلبية ساحقة اقتراح بوينغ بعقد جديد لمدة أربع سنوات ليحل محل الاتفاقية المنتهية الصلاحية.
وقد أدى الإضراب إلى توقف النشاط في مصنعين في منطقة سياتل يقومان بتجميع طائرات 737 ماكس و777.
وسعى العمال إلى زيادة الأجور بنسبة 40 في المائة للتعويض عن سنوات من النمو الفاتر في الرواتب والتي لم تواكب التضخم والتي يشكو الموظفون من أنها تجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في واحدة من أكثر المناطق تكلفة في الولايات المتحدة.
وأعلنت بوينغ عن خسارة ضخمة بلغت 6.2 مليار دولار بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالإضراب والمشاكل المتعلقة بأعمال الدفاع والفضاء المتعثرة.
كما خضعت شركة الطيران العملاقة المتعثرة للتدقيق التنظيمي في أعقاب مشاكل تتعلق بالسلامة. (سكاي نيوز عربية)
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