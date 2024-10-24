منظمة التحرير: نجاح أي مبادرة لوقف حرب غزة تتوقف على نتنياهو

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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، إن نجاح أي مبادرة في وقف الحرب، تتعلق في المقام الأول بمدى الإرادة السياسية لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومدى عزمه على التوصل لتهدئة ولو كانت محدودة وتبادل الأسرى، وإدخال المواد الغذائية والطبية للمحاصرين في شمال قطاع غزة وجنوبه.وأوضح مجدلاني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن مسألة نجاح مبادرة القاهرة لوقف الحرب في قطاع غزة، لا تتوقف على طبيعتها، أو على صدق النوايا وجدية الأشقاء في مصر.وأكد المسؤول الفلسطيني أن نتانياهو يصر على مواصلة حربه العدوانية على قطاع غزة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، وظهور نتائجها لتحقيق خطواته القادمة واستراتيجيته نحو شرق أوسط جديد.ويعتقد مجدلاني أن نتنياهو غير مني الآن بتقديم ورقة وقف الحرب على غزة للحزب الديمقراطي، والتي يمكن أن تستفيد منها هاريس في حملتها، حيث يتحالف نتنياهو مع ترامب، ويسعى لتعزيز فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.