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ترامب يتباهى بما يفعله مع نتنياهو!

Lebanon 24
24-10-2024 | 02:25
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قام المرشّح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالتباهي بمكالماته الهاتفية شبه اليومية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنّ "علاقة جيّدة جدا" تجمع بينهما.
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وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية جورجيا إنّ "بيبي (لقب نتنياهو) اتّصل بي بالأمس، وكان قد اتّصل بي في اليوم السابق".

وأضاف: "لدينا علاقة جيّدة للغاية".

وتعهّد الرئيس السابق العمل من كثب مع القيادة الإسرائيلية إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر.

وقال: "سنعمل معهم بشكل وثيق للغاية".

وكان ترامب أعلن عن محادثة هاتفية جرت بينه وبين نتنياهو، السبت الماضي، مؤكّدا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد "معرفة وجهة نظري بشأن القضايا" الراهنة.

بالمقابل، تعود آخر مكالمة هاتفية علنية بين جو بايدن ونتنياهو إلى 17 تشرين الأول، وقد "هنّأ" خلالها الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي باغتيال زعيم حماس يحيى السنوار في رفح جنوبي قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي. (سكاي نيوز)

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