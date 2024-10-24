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عربي-دولي
لأوّل مرة.. مناورة عسكرية بين السعودية وإيران
Lebanon 24
24-10-2024
|
02:34
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أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية أنّها أجرت في بحر العرب مناورات عسكرية مشتركة مع دول عدة، من بينها إيران.
وقال المتحدّث باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي إنّ "القوات البحرية الملكية السعودية أجرت أخيراً مناورة بحرية مشتركة مع القوات البحرية الإيرانية، إلى جانب دول أخرى، في بحر العرب"، من دون أن يوضح متى تحديداً جرت هذه التدريبات.
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ومساء الثلاثاء، كشف قائد بحرية الجيش الإيراني، العميد شهرام إيراني، أن السعودية اقترحت على إيران إجراء مناورات بحرية مركبة مشتركة في البحر الأحمر. وأضاف إيراني، وفق وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، أن البلدين وجها الدعوة بعضهما لبعض للحضور في موانئ أراضيهما أيضاً، مشيراً إلى أنهما بصدد إجراء مناورات مشتركة وكذلك مناورات بمشاركة دول أخرى.
وأكد قائد بحرية الجيش الإيراني أن التنسيق بشأن ذلك جار ووفود البلدين ستجري المشاورات المطلوبة حول المناورات. وهذه المناورات هي الأولى بين البلدين، وتأتي في خضم تصعيد ومواجهة بين إيران وإسرائيل، وبعد توتر شكّل السمة الأبرز للعلاقات الإيرانية السعودية منذ الثورة الإسلامية الإيرانية 1979، ومرورها بجملة حوادث متوترة بارزة خلال العقود الأربعة الماضية، مشفوعة بخلافات إيديولوجية بالأساس بين البلدين. (العربي الجديد)
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