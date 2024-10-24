مسؤول أميركي يكشف عن إمكانية شنّ عملية عسكرية ضد كوريا الشمالية

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طالب رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في الكونغرس الأميركي، مايك تيرنر، بالنظر في إمكانية استخدام الإجراءات العسكرية ضد كوريا الشمالية، إذا تأكدت مشاركة قواتها في الصراع في أوكرانيا.واستشهد تيرنر بكلمات وزير الدفاع لويد أوستن، بأن الولايات المتحدة ستدرس المعلومات حول الوصول المزعوم لأفراد عسكريين كوريين شماليين إلى روسيا، على الرغم من أن موسكو وبيونغيانغ نفتا في السابق تقارير عن إرسال أفراد عسكريين كوريين شماليين إلى روسيا، للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في الكونغرس، إن احتمال إدخال قوات كورية شمالية إلى الصراع يجب أن يكون "خطا أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة، ووفقا له، يجب على الإدارة الأميركية أن تحدد موقفها بوضوح بشأن هذه القضية.واستنكر القيود الحالية التي تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأميركية لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.وأوضح تيرنر أنه إذا هاجمت القوات الكورية الشمالية أوكرانيا من الأراضي الروسية، فيجب السماح لكييف باستخدام الأسلحة الأميركية بعيدة المدى للانتقام.وأضاف: "لقد عارضت منذ فترة طويلة موقف إدارة بايدن-هاريس بشأن الحد من استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية ضد أهداف روسية. إذا هاجمت القوات الكورية الشمالية أوكرانيا من الأراضي الروسية، فيجب أن تكون أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة الأميركية للرد".وتابع عضو الكونغرس، بأنه إذا غزت القوات الكورية الشمالية أوكرانيا، فيجب على الولايات المتحدة "التفكير جديا في التدخل العسكري المباشر ضد القوات الكورية الشمالية". (عربي21)