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عربي-دولي

بعد الهجوم الإرهابي على أنقره.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الجهة التي تقف خلفه

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:16
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قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه تم التعرف على أحد منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة، والجهة التي تقف خلفه.

وأضاف كايا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه تم تحييد المهاجمين، وهما امرأة لم تكشف هويتها بعد، ورجل يدعى علي أوريك ويلقب بـ"روجر"، وهو عضو في تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وأوضح: "لدينا قناعة قوية وفق معلومات استخبارية وقياسا بهجمات سابقة، أن حزب العمال الكردستاني هو من يقف خلف الهجوم، ولكن يجب أن ننتظر انتهاء التحقيقات لتحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم بشكل رسمي".

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وقال كايا إن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 5 والمصابين إلى 22، جروح بعضهم خطيرة، مشيرا إلى أن 7 من المصابين هم من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التركية.

وأمس الأربعاء، تعرض مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" بأنقرة لهجوم مسلح، سبقه انفجار. (روسيا اليوم) 
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