بعد الهجوم الإرهابي على أنقره.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الجهة التي تقف خلفه

Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.



Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.



Şehitlerimize bir kez…