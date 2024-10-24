تقرير إسرائيليّ: إرتفاع كبير في هروب رؤوس الأموال من تل أبيب

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تحدث موقع "ميدل إيست مونيتور"عن الوضع الاقتصادي المتردّي في إسرائيل، منذ بدء العدوان على قطاع غزة واتساعه أخيراً إلى لبنان بعد عام، حيث أفادت عن ارتفاع كبير في هروب رؤوس الأموال من إسرائيل للاستثمار في الخارج، مشيرةً إلى أنها ارتفعت بنسبة 62% منذ السابع تشرين الاول 2023.وقالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية إنّ "المصطلح الاقتصادي هروب رأس المال"، له "آثار بعيدة المدى على الاقتصاد" و"يجب منعه بأي ثمن، لأنه قد يتسبب في انهيار اقتصادي أو حدوث أزمة".وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه منذ تشكيل الحكومة بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كانت هناك دلائل متزايدة على أنّ "الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من تدفق رأس المال إلى الخارج"، مشيرةً إلى أنّ هذه الظاهرة "تفاقمت" منذ السابع من تشرين الاول من العام الماضي.وأوضحت أيضاً أنّ "هروب رأس المال يحدث بشكل كبير وسريع وغير موثّق في بعض الأحيان"، مدفوعاً بـ"عدم الاستقرار المالي أو عدم اليقين أو زيادة المخاطر السياسية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية"، مما يؤدي عادة إلى "فقدان الثقة في إسرائيل، ودفع المستثمرين للبحث عن فرص في الخارج"، وفق الصحيفة عينها.وفي السياق، كان تقرير قد نشرته مجلة "الإيكونوميست" الشهر الماضي، كشف أيضاً أنّ "المصارف الإسرائيلية تعاني من هروب رؤوس الأموال". (الميادين)