"تحريض واستخفاف".. هاغاري غاضب من قناة إسرائيلية تستهزئ برئيس الأركان الإسرائيلي (فيديو)

كما رأى أن المقطع الذي بثته القناة 14 اليمينية على منصاتها، لاسيما "إكس"، يمس بالجيش ويتجاوز الخطوط الحمراء.ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى القناة الإسرائيلية، مؤكدا أن المقطع يلحق الضرر بالجيش، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.واعتبر أن الفيديو يشكل "تحريضًا متعمدًا واستخفافًا بالجيش الإسرائيلي وقادته في زمن الحرب".كما أضاف أن "هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها القناة 14 بهذه الطريقة تجاه الجيش الإسرائيلي"، داعيا إياها إلى إزالة الفيديو على الفور.إلا أن القناة لم تستجب على ما يبدو، إذ لا يزال الفيديو منشورا على حسابها في منصة "إكس".ببساطة أظهر الفيديو رئيس أركان الجيش الإسرئيلي هرتزل هاليفي سائرا بين جنوده بشكل طبيعي، إلى أن حطت عيناه على ملصق على ذراع أحد الجنود يحمل عبارة "المسيح".فتحول وجهه إلى ما يشبه المسخ وجحظت عيناه. ثم راح يصرخ وكأنه منهار.أتى هذا المقطع، ردًا على تقارير أفادت سابقا بأن هاليفي أمر جنديًا يقاتل على الحدود في الجنوب اللبناني بإزالة رقعة كان يرتديها وعليها كلمة "المسيح".وترمز تلك العبارة بالوجدان اليهودي إلى مجيء "المسيح" الذي سيقيم دولة اليهود العادلة، وفق مفهومهم.إلا أنها انتشرت بشكل غير معهود مؤخرا بين الجنود، ما يدلل على "الخلفية الدينية" لقتال بعضهم. (العربية)