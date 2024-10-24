واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول كبير بالجيش السوداني

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مع استمرار الصراع السوداني الذي تخطى العام ونصف العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الخميس، على مدير الصناعات العسكرية بالجيش السوداني ميرغني إدريس سليمان.وإدريس هو رئيس جهاز الأمن الداخلي المدرج على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو الذراع التابعة للقوات المسلحة السودانية المسؤول في المقام الأول عن شراء الأسلحة وإنتاجها، وفق موقع وزارة الخزانة الأميركية.فيما بدأ حياته المهنية في سلك الضباط في القوات المسلحة السودانية، وتخرج مع قائد القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان في الدفعة الحادية والثلاثين من الخريجين.ثم خدم في جهاز الاستخبارات السوداني قبل تعيينه لقيادة جهاز الأمن الداخلي.ومنذ تعيينه، عمل إدريس مديرا لمشتريات القوات المسلحة السودانية، حيث ترأس العديد من الوفود الرسمية إلى الموردين المحتملين.تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا يشغل أو كان يشغل منصب قائد أو مسؤول أو مسؤول تنفيذي كبير أو عضوًا في مجلس إدارة جهاز الأمن الداخلي، وهو الشخص الذي تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.في سياق متصل، تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش والدعم السريع بمدينة الفاشر شمالي دارفور نهار اليوم. (العربية)