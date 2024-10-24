هل يبدأ تجنيد النساء للخدمة في جيش زيلينسكي؟

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طالب إيفان تيموشكو رئيس مجلس جنود الاحتياط في القوات البرية الأوكرانية، ببدء استدعاء النساء وتدريبهن قبل سوقهن إلى القتال، على خلفية الخسائر البشرية التي يتكبدها الجيش الأوكراني.وقال تيموشكو في حديث لصحيفة "سترانا" الأوكرانية: "يجب أن تكون لدينا خطة تقضي حدوث أسوء سيناريو، أما (السيناريو) الأفضل سيأتي بنفسه... يتم النظر دائما إلى العمليات العسكرية من حيث السيناريو الأسوأ والنتائج الأكثر سلبية لتنفيذه. هل نحتاج إلى تجنيد النساء الآن؟ ولماذا لا نقوم بإعدادهن وتدريبهن؟ إنه ليس من الضروري أن يتم تجنيدهن؟"وأضاف أنه "كلما زاد عدد الأشخاص المدربين والمستعدين للمقاومة، كلما قل تحفيز العدو".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح فاليري زالوجني السفير الأوكراني في بريطانيا أن السلطات الأوكرانية قد تجند النساء لاحقا.وقدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون إلى برلمان اللاد يقترح التسجيل العسكري للنساء الراغبات في الخضوع للخدمة العسكرية الأساسية. (روسيا اليوم)