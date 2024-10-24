Advertisement

عربي-دولي

هل يبدأ تجنيد النساء للخدمة في جيش زيلينسكي؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1267808-638653906873857933.jpeg
Doc-P-1267808-638653906873857933.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب إيفان تيموشكو رئيس مجلس جنود الاحتياط في القوات البرية الأوكرانية، ببدء استدعاء النساء وتدريبهن قبل سوقهن إلى القتال، على خلفية الخسائر البشرية التي يتكبدها الجيش الأوكراني.

وقال تيموشكو في حديث لصحيفة "سترانا" الأوكرانية: "يجب أن تكون لدينا خطة تقضي حدوث أسوء سيناريو، أما (السيناريو) الأفضل سيأتي بنفسه... يتم النظر دائما إلى العمليات العسكرية من حيث السيناريو الأسوأ والنتائج الأكثر سلبية لتنفيذه. هل نحتاج إلى تجنيد النساء الآن؟ ولماذا لا نقوم بإعدادهن وتدريبهن؟ إنه ليس من الضروري أن يتم تجنيدهن؟"
Advertisement

وأضاف أنه "كلما زاد عدد الأشخاص المدربين والمستعدين للمقاومة، كلما قل تحفيز العدو".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح فاليري زالوجني السفير الأوكراني في بريطانيا أن السلطات الأوكرانية قد تجند النساء لاحقا.

وقدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون إلى برلمان اللاد يقترح التسجيل العسكري للنساء الراغبات في الخضوع للخدمة العسكرية الأساسية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-10-24
16:40 | 2024-10-24
16:40 | 2024-10-24
16:30 | 2024-10-24
16:18 | 2024-10-24
16:10 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24