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عربي-دولي

اجتماع مرتقب في الدوحة لإحياء المفاوضات بشأن غزة

Lebanon 24
24-10-2024 | 12:50
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الخميس، أن رئيس الموساد سيلتقي هذا الأسبوع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الوزراء القطري في الدوحة.
وأوضح المكتب أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيتوجه، الأحد، إلى العاصمة القطرية بهدف محاولة استئناف محادثات إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة وبحث الهدنة في القطاع.
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من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن المفاوضين سيجتمعون "في الأيام المقبلة" لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مجددا دعوة إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق.
وقال بلينكن للصحفيين بعد محادثات في قطر: "تحدثنا عن خيارات للاستفادة من هذه اللحظة والخطوات التالية لدفع العملية إلى الأمام، وأتوقع أن يجتمع مفاوضونا في الأيام المقبلة".
وتأتي زيارة بلينكن في إطار جولة إقليمية بدأها، الثلاثاء، في إسرائيل حيث التقى مسؤولين أبرزهم نتنياهو، قبل أن يتوجه الأربعاء، إلى الرياض التي غادرها، الخميس، متوجها إلى العاصمة القطرية للحصول على تقييم لموقف حماس من الهدنة.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة منفتحة على "خيارات مختلفة" لإنهاء الحرب في غزة.
وأوضح "نحن ندرس خيارات مختلفة. لم نحدد بعد ما إذا كانت حماس مستعدة للمشاركة، لكن الخطوة التالية هي جمع المفاوضين  سنعرف أكثر بالتأكيد في الأيام المقبلة". (سكاي نيوز)
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