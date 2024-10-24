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عربي-دولي

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب الحكومة بعقد صفقة مع حماس

Lebanon 24
24-10-2024 | 13:18
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دعا منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى التوصل لاتفاق مع حركة حماس في شأن الإفراج عنهم بعد إعلان قرب إجراء مفاوضات جديدة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.
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وقال المنتدى في بيان "نطلب أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي فريق المفاوضين كل السلطة للتوصل إلى هذا الاتفاق. الوقت ينفد بالنسبة إلى الرهائن"، مطالبا "القادة الدوليين بممارسة أكبر قدر من الضغط على حماس لتقبل بهذا الاتفاق وتضع حدا للكارثة الإنسانية".
ويتوجه رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد برنياع، الأحد، إلى الدوحة لبحث استئناف المفاوضات بهدف الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب نتانياهو، الخميس.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إن رئيس الموساد سيتوجه إلى الدوحة "للقاء رئيس السي آي ايه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية)، بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري".
وأضاف أن "الأطراف سيناقشون مختلف الخيارات لاستئناف المفاوضات حول الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس إثر التطورات الأخيرة".
المصدر: الحرة
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